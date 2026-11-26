В Казани на стадионе «Трудовые резервы» завершается подготовка к заливке льда – для формирования качественного покрытия потребуется около 600 тонн воды, сообщили в комитете физической культуры и спорта исполкома города. Специалисты монтируют оборудование, проверяют коммуникации и готовят площадку.

Площадь будущего катка составит 6,5 тысячи квадратных метров. Лед создадут с помощью компрессорной станции с восемью компрессорами, разравнивать покрытие будет ледозаливочная машина.

Открыть каток планируют 4–5 декабря. После завершения работ горожан ждет торжественное открытие площадки для массового катания. К первым сеансам закупили 52 пары коньков – теперь на стадионе 550 пар с учетом новых.

Каток будет работать с понедельника по пятницу с 17:30 до 22:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 22:00. Технический перерыв – с 16:00 до 16:50. Время может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Ранее на прошлой неделе начали заливать каток на стадионе «Ракета» в поселке Дербышки.

К первым массовым катаниям, которые стартуют в декабре, в этом году планируют закупить инвентарь. Сейчас на стадионе есть 133 пары мужских и 89 пар женских коньков, а также 10 опор для катания. Дополнительно приобретут 30 пар мужских и 30 пар женских коньков и еще пять опор.