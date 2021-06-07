В Казани на Специальной Олимпиаде цирки из РТ и Бурятии планируют представить общее шоу

В январе 2022 года в Казани на Специальной Олимпиаде цирки из Бурятии и Татарстана планируют представить общее шоу. Об этом на пресс-конференции, посвященной XV Международному театральному фестивалю «Науруз» рассказала заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Есть идея сделать некое театрализованное представление для цирка. Была встреча с директором цирка Бурятии, программа которого как раз в основе своей берет тему эпоса», - сказал Натфуллин.

Представители Бурятии и Татарстана разрабатывают идею синтеза татарского и бурятского цирков. Также у республики сейчас есть предварительные договоренности с театральными коллегами из Якутии.

«Идея есть и возможно ее представление произойдет на следующий год, в январе, в рамках Специальной Олимпиады. Это будет некий эксперимент и поиск общего на площадке цирка», - отметил спикер.