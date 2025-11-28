В Казани на Шоссейной молодая пара отравились газом в квартире многоэтажки

Накануне поздним вечером медицинская помощь потребовалась жителям одного из домов на улице Шоссейная в Казани. Оказалось, что 19-летние юноша и девушка отравились газом.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, техобслуживание в доме проводилось 22 октября. При обследовании квартиры выяснилось, что при

закрытых окнах нет тяги в дымоходе.

Отключен стояк на 5 квартир. Восстановят газоснабжение только после того, как управляющая компания предоставит акт трубо-печной службы.

Инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющей компании и газовой службы.

По данным компании «Газпром трансгаз Казань», с начала года по 17 ноября произошло 26 отравлений угарным газом и 3 случая удушья природным газом. Пострадало 57 человек, 2 человека погибли.