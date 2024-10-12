В Казани на содержание садов, парков и скверов потратят почти 9 млн рублей

В Казани потратят 8,8 млн рублей на содержание садов, парков и скверов в 2024-м. Заказчиком работ выступает Горводзеленхоз. Тендер был опубликован на портале госзакупок.

Рабочие, согласно перечню работ, должны будут очистить тротуары, собрать мусор с дорог, убрать наледь, очистить и поправить урны, убрать всю несанкционированную рекламу, а также очистить ограждения, павильоны ожидания общественного транспорта и дорожные знаки.

Проект направлен на создание комфортной среды для отдыха жителей города, защиту и сохранение зеленых насаждений, а также на улучшение их внешнего вида. Причем выполнить работы должны так, чтобы не препятствовать и не мешать передвижению пешеходов.

Работы пройдут в 124 парках и скверах Казани (будут затронуты все районы города). Очистку планируют произвести до 31 декабря 2024 года.

Полный список парков и скверов, где пройдут работы:

Авиастроительный район

сквер Орджоникидзе по ул. Белинского

сквер Белинского по ул. Белинского

сквер Треугольник по ул. Копылова

зеленая зона по ул. Тэцевская

Сквер по ул. Социалистическая

Вахитовский район

сквер на площади Свободы

НКЦ «Казань»

сквер по ул. Федосеевской

сквер Аметьево по ул. Сурикова

сквер С. Галеева по ул. Пушкина

парк 1000-летия по ул. Салимжанова

сквер Ново-Кремлевский по ул.Ташаяк

площадь 1000-летия по ул.Баумана

сквер имени Асгада Галимзянова по ул. Баумана

сквер по ул. Миславского

зеленая зона у Цирка по ул. Кремлевская Набережная

сад Б. Урманче по ул. Большая Красная

сквер по ул. Петербургской

сквер по ул. Петербургской (возле Старообрядческой церкви)

сквер Обелиск (Монумент павшим воинам) по ул. Н. Ершова

сад Тукая по ул. Пушкина

сквер Эрмитаж по ул. Щапова

сквер Толстого по ул. К. Маркса

сквер Н. Ершова по ул. Чехова

сквер «Усманова» по ул. Н. Ершова

сквер Котельникова по ул. К. Маркса

сквер Фукса по ул. Адамюка

парк Молодоженов по ул. Татарстан

сквер Волкова по ул. Волкова

сквер Ухтомского по ул. Б. Шахиди

сквер за театром оперы и балета по ул. Дзержинского

сквер Лобачевского ул. Кремлевская

площадь у театра Камала по ул. Татарстан

сквер К. Тинчуринапр.сторона по ул. Татарстан

сквер Коротченко по ул. Саид-Галеева

сад Кирова по ул. Московская

Юнусовская площадь по ул. Г. Тукая

пл. 1 Мая по ул. Кремлевская

зеленая зона вокруг пам.Вахитову по ул. Бутлерова

сквер у здания Федерального казначейства по ул.Вишневского

площадь перед Стадионом по ул. Ташаяк

сквер у Речного порта по ул. Портовая

сквер Нужина по ул. Кремлевская

сквер по ул. Девятаева

сквер по ул. Большая Красная

сквер по ул. Х. Такташ

сквер у многоквартирного жилого дома по ул. Чехова, 53

сквер по ул. Бутлерова

Кировский район

сквер у Молодежного центра ул. Декабристов

сквер Лукницкого по ул. 25 Октября

сквер Столярова по ул. К. Цеткин

парк Петрова по ул. С. Халтурина

сквер Залесный по ул. Залесная

сквер по ул. Фрунзе, 17

площадь у ДК Железнодорожников по ул. Лейтенанта Красикова

набережная по ул. Приволжская

сквер в пос. Юдино у обелиска победителям ВОВ по ул. Бирюзовая

сквер у ЗАГСА Кировского района по ул. Болотникова

Московский район

сквер у Московского рынка по ул. Декабристов

сквер по ул. Гагарина

сквер у магазина Бэхэтле по ул. Гагарина

сквер у Администрации Кировского и Московского района по ул. Васильченко

сквер на пересечении ул. Восстания и Декабристов

сквер «Экопарк Харовое» по ул. Вахитова и Яруллина

сквер по пр. Ибрагимова

сквер по ул. Волгоградской

сквер у магазина «Магнит» в пос. Левченко

сквер у Северного вокзала по ул. Декабристов

сквер у железнодорожных путей в пос. Левченко

сквер по ул. Химиков

зеленая зона по ул. Серова

Ново-Савиновский район

сквер «Чернобыльцев» по пр. Ф. Амирхана

сквер у маг. «Сезон» по пр. Ф. Амирхана

сквер у маг. «Океан» по пр. Х. Ямашева

сквер у Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов по ул. Волгоградская

сквер по пр. Ибрагимова

сквер по ул. Волгоградской

сквер у оз. М. Чуйково на пересечении ул. Мучина и М. Чуйкова

сквер у оз. Б. Чуйково по ул. М. Чуйкова

сквер у озера Утиное по ул. Четаева

сквер Стамбул ул. Абсалямова

сквер в районе Кириловской церкви, по ул. Чистопольская, д.30

сквер «15-летия Ново-Савиновского района» по ул. Бондаренко

сквер «Озеро Марьино» по ул. Бондаренко

парк на пересечении улиц М. Чуйкова и Ак. Лаврентьева

сквер по ул. Чистопольская, д. 41

сквер по ул. Чистопольская

сквер по ул. М. Чуйкова

Приволжский район

сквер у администрации Вахитовского и Приволжского районов по ул.Ипподромная

зеленая зона по ул. Газовая

сквер у Татгосфилармонии по ул. Павлюхина

сквер Давыдов по ул. Павлюхина

сквер Даурский по ул. Даурская

сквер Вахитовский по ул. Техническая

сквер по ул. Карбышева

бульвар по ул. Мавлютова

сквер по ул. Н. Назарбаева, 15

сквер по Р. Зорге-ул.Бр. Касимовых

сквер по ул. Академика Парина

сквер по ул. Павлюхина, 118

сквер Славы по Проспекту Победы

Елочный городок по Проспекту Победы

сквер по ул. Фучика

сквер по ул. Сафиуллина

сквер у мечети на пересечении пр. Победы-Оренбургский проезд

сквер в пос. Петровский

сквер по ул. Авангардная и сквер по ул. К. Гали возле плавательного бассейна «Акчарлак»

Советский район

сквер по ул. Липатова

зеленая зона по ул. Красной Позиции

сквер на пересечении ул. А. Кутуя и Кр. Позиции

сквер Р. Зорге

сквер у Администрации Советского района по ул. Шуртыгина

сквер по ул. Халитова

Советская площадь по ул. Н. Ершова

сквер по ул. Гвардейская

сквер по ул. Родина

сквер по ул. Даурская

сквер по ул. Чишмяле

сквер «Аллея ветеранов ВОВ» по ул. Ак. Глушко, внутриквартальная территория м/у д.№9 и №15, № 12 и № 16 по ул.Ак. Сахарова

сквер по ул. П. Лумумбы

зеленая зона по ул. Торфяная

парк по ул. Ноксинский спуск