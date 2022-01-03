В Казани на случай коммунальных аварий удвоено число дежурных бригад

В Казани для ликвидации коммунальных аварий в ресурсоснабжающих организациях в новогодние праздники дежурят 56 бригад — это в два раза больше, чем в обычные дни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Как рассказал замруководителя городского исполкома Искандер Гиниятуллин, количество аварийных ситуаций в праздничные дни снизилось.

«Все аварии устраняются своевременно, нареканий от жителей нет», — рассказал он.

Всего дежурство несут более 250 человек, подготовлено сто единиц спецтехники. Рустем Гафаров подчеркнул, что важно и дальше оперативно реагировать на обращения казанцев и решать проблемы в нормативные сроки.

В исполкоме и администрациях районов города организовано дежурство руководящего состава. Казанцы могут обратиться к диспетчеру через сервис «Открытая Казань» по телефону +7(843)236-41-23.