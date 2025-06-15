В Казани на следующей неделе пройдут четыре ярмарки вакансий

Ярмарки вакансий и дни работодателя, где горожанам помогут найти работу и получить консультации по вопросам трудоустройства, пройдут в Казани 18 и 19 июня. Об этом сообщает пресс-центр Мэрии Казани со ссылкой на Центры занятости населения Республики Татарстан.

Первая ярмарка состоится 18 июня в филиале Центра занятости по Кировскому и Московскому районам по адресу: ул. Гагарина, 46. Уточнить информацию можно по телефону: +7(843) 564-58-72.

В этот же день мини-ярмарка вакансий пройдет в Советском районе, на ул. Рихарда Зорге, 102. Справки по телефону: +7(843) 205-54-53.

19 июня мероприятие организуют сразу для двух территорий – Вахитовского и Приволжского районов. Ярмарка пройдет по адресу: ул. Рихарда Зорге, 102. Телефон для связи: +7(843) 205-54-53.

Также 19 июня мини-ярмарку вакансий проведут для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов – по адресу: ул. Гагарина, 46. С вопросами можно обратиться по номеру: +7(843) 598-10-81.

Все мероприятия будут проходить с 10:00 до 12:00. Специалисты Центров занятости расскажут о вакансиях на предприятиях районов города и проведут консультации для соискателей.