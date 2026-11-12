В Казани на следующей неделе ограничат движение транспорта по улице Курашова

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В столице Татарстана на следующей неделе частично ограничат движение транспорта по улице Курашова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Частично перекрыта с понедельника 16 ноября до понедельника 23 ноября окажется проезжая часть у дома №34 по указанной улице. Кроме того, для движения будет полностью закрыт местный проезд, поясняет городской Комитет внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по строительству наружных сетей бытовой канализации для жилого комплекса по улице Карла Маркса.

Кроме того, в Казани участок улицы Годовикова закрыли для авто из-за провала дороги.