news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 мая 2024 07:56

В Казани на Сибирском тракте с рельсов сошел трамвай

Скопировать ссылку

На участке пути по Сибирскому тракту до Халитова с рельсов сошел трамвай №7, сообщили в метроэлектротрансе.

В ведомстве отметили, что трамвайные пути на данном участке уложены в 1986 году. Трамвай сошел из-за износа пути.

Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений.

На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, в общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 5 млрд рублей.

#трамвай
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2