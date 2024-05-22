В Казани на Сибирском тракте с рельсов сошел трамвай

На участке пути по Сибирскому тракту до Халитова с рельсов сошел трамвай №7, сообщили в метроэлектротрансе.

В ведомстве отметили, что трамвайные пути на данном участке уложены в 1986 году. Трамвай сошел из-за износа пути.

Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений.

На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, в общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 5 млрд рублей.