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В Казани на Сибирском тракте с рельсов сошел трамвай
На участке пути по Сибирскому тракту до Халитова с рельсов сошел трамвай №7, сообщили в метроэлектротрансе.
В ведомстве отметили, что трамвайные пути на данном участке уложены в 1986 году. Трамвай сошел из-за износа пути.
Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений.
На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, в общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 5 млрд рублей.
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