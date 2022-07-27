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Культура
27 июля 2022  15:00
Лиля Шайхутдинова

В Казани на шесть дней откроется этномаркет

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На открытой площади перед Татарским государственным академическим театром имени Камала развернется Этномаркет. Планируется, что свое мастерство на площадке представят более 100 умельцев. Работы станут демонстрацией как традиционных аутентичных изделий народных художественных промыслов, так и современных авторских работ.

«Этномаркет станет площадкой для демонстрации талантов наших мастеров народных художественных промыслов. Уникальность ярмарки в том, что здесь можно не только проследить развитие народного ремесла, но и приобрести понравившуюся продукцию», – рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Участниками мероприятия станут предприятия народных художественных промыслов, народные мастера, ремесленники из 30 регионов России и двух стран ближнего зарубежья – Киргизии и Узбекистана.

Впервые в Этномаркете примут участие мастера из Ингушетии, Чувашии, Удмуртии, Саха (Якутия), а также из Челябинской, Липецкой, Ивановской, Пензенской областей.

Среди них окажутся представители предприятий народных художественных промыслов из федерального перечня, таких как Творческая художественная мастерская «Камелия», ООО фабрика НХП «Елецкие кружева», «Казаковское предприятие художественных изделий», «Городецкая золотная вышивка», «Абашевская керамика», ООО ФХП «Паха Тере», Объединение художников Палеха, «Гипюр» и другие.

Кроме того, для всех желающих в стилизованных шатрах маркета пройдут мастер-классы по кружевоплетению, художественной обработке кожи, валянию орнаментированного войлока, ракульской и туркменской росписи и ткачеству.

Событие разнообразит концертная программа.

Этномаркет откроется 2 августа и продлится до 7 августа. Мероприятие проводится в рамках II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код».

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