В Казани на ремонт улицы Восход по дорожному нацпроекту выделено более 195 млн рублей

В Казани на ремонт улицы Восход по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из регионального бюджета выделено более 195 млн рублей. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,6 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 24,6 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты установили дорожные бортовые камни и люки, обустроили парковочные карманы, а также провели переустройство остановок общественного транспорта. Завершена часть работ по замене освещения.

Рабочим осталось уложить верхний слой асфальтобетона, обустроить тротуары, установить перильные ограждения, дорожные знаки и светофоры, нанести разметку.

Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина.