В Казани на ремонт участка улицы Поперечно-Отарская будет выделено 160 млн рублей

В Казани на ремонт участка улицы Поперечно-Отарская в Приволжском районе направят 160 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Заказчик: ГКУ „Главтатдортранс“», — говорится в документах, размещенных на сайте.

Во время первого этапа работ будут отремонтированы 970 метров дороги — от Прибрежной до улицы Молодежная. Средства выделят из бюджета республики. Ремонт должны завершить до 25 октября 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани по нацпроекту отремонтируют улицу Центральная протяженностью 5,5 км.