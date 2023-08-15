В Казани на ремонт парковки и двух дорог направят почти 65 млн рублей

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На ремонт одной автомобильной парковки и двух дорог в столице Татарстана выделят более 64,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что ремонт автомобильной парковки по улице Лазарева, 16 в Кировском районе Казани площадью 2058 кв. метров должен обойтись почти в 17,8 млн рублей.

Кроме того, на приведение в порядок проезда вдоль 2-го корпуса дома №1К по улице Зур Урам в Советском районе города длиной 95 метров предполагается потратить чуть более 37 млн рублей.

В свою очередь ремонт участка улицы Галимджана Баруди в Московском районе Казани длиной 102 метра между детскими садами №372 и 387 (здания №15 и 17 по указанной выше улице) предварительно оценивается в 10 млн рублей.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Прием заявок завершится 31 августа, подрядчика определят 4 сентября. Он должен будет выполнить работы по ремонту дорожного полотна к 24 ноября текущего года.