В Казани на ребенка упал снег с крыши дома, прокуратура начала проверку

Прокуратура Казани организовала проверку информации о падении снега с крыши на ребенка, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Парковой в Советском районе Казани. Как стало известно «Татар-информу», мальчик гулял со своими друзьями, сбивая сосульки. В какой-то момент с крыши обвалилась груда снега и льда. В результате 11-летнего ребенка госпитализировали в ДРКБ.

«Районная прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о предотвращении ЧС и защите населения от схода снега и наледи с крыш. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», – отметили в надзорном ведомстве.

К тому же указано, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.