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В Казани на ребенка упал снег с крыши дома, прокуратура начала проверку
Прокуратура Казани организовала проверку информации о падении снега с крыши на ребенка, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент произошел сегодня утром на улице Парковой в Советском районе Казани. Как стало известно «Татар-информу», мальчик гулял со своими друзьями, сбивая сосульки. В какой-то момент с крыши обвалилась груда снега и льда. В результате 11-летнего ребенка госпитализировали в ДРКБ.
«Районная прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о предотвращении ЧС и защите населения от схода снега и наледи с крыш. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», – отметили в надзорном ведомстве.
К тому же указано, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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