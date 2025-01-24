В Казани на реализацию нацпроектов за шесть лет потратили 75,5 млрд рублей

В общей сложности на реализацию национальных проектов в столице Татарстана с 2019 по 2024 год привлекли 75,5 млрд рублей. В отдельно взятом 2024 году на воплощение нацпроектов в жизнь было выделено 9,8 млрд рублей. Об этом на отчетном совещании рассказала председатель городского Комитета экономического развития Гузель Мингазова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По словам докладчицы, большая часть средств оказалась направлена на мероприятия в рамках нацпроектов «Экология» (3,8 млрд), «Образование» (1,9 млрд), «Здравоохранение» (1,5 млрд) и «Безопасные качественные дороги» (1,6 млрд).

«Национальные проекты позволяют нам последовательно решать самые разные проблемы в городе — от ремонта дорог и строительства социальных объектов до повышения уровня здравоохранения. Все это — жизненно важные вопросы для казанцев. Мы получаем серьезное подспорье к средствам, выделяемым республикой и из муниципального бюджета, которые позволяют нам каждый год добиваться новых больших позитивных изменений в инфраструктуре города», — заметил мэр Казани Ильсур Метшин, который провел совещание.

В частности, по нацпроекту «Экология» продолжалась реконструкция биологических очистных сооружений и рекультивация иловых полей. Это позволило повысить качество очистки воды и уменьшить объемы сброса загрязняющих веществ в Волгу.

В раках нацпроекта «Образование» в городе открылись три школы почти на 4 тыс. мест: по улице Родины, в микрорайоне М14 и в ЖК «Весна-2». На базе школ №64 и №174 созданы детские технопарки «Кванториум». Еще семь школ оснастили вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Также начат капитальный ремонт ДК Химиков — он должен стать главным центром молодежи Татарстана.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведены в порядок девять участков дорог общей протяженностью 6,3 километра (на улицах Гаврилова, Копылова, Шмидта, Химиков и других). Также в его рамках открыта первая очередь Вознесенского тракта, реконструированы мосты в поселках Константиновка и Кадышево.

Нацпроект «Здравоохранение» позволил капитально отремонтировать пять поликлиник, открыть в жилом комплексе «Салават Купере» крупнейшую в городе многопрофильную поликлинику, а в поселке Борисоглебское — врачебную амбулаторию с кабинетом педиатра. Для больниц №2, 7, 11, 12, 16 и 18 закуплены портативные УЗИ-аппараты, а для городской поликлиники №18 — маммограф. Для медучреждений приобретено и иное оборудование. Так, Республиканский клинический онкологический диспансер и региональные сосудистые центры получили новое оборудование и лекарства.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» обновлены шесть парков. Проведены работы по благоустройству у Большого Чайкового озера, на бульваре по улице Серова, в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, в парке имени Петрова, в скверах около железнодорожного вокзала Казань-2 и у памятника Александру Вишневскому.

По нацпроекту «Культура» начат капитальный ремонт здания Казанского ТЮЗа. Инструментами и оборудованием оснащены три музыкальные школы города. Кроме того, в рамках проекта проводились различные фестивали и конкурсы.

Нацпроект «Демография» позволил приобрести оборудование, инвентарь и экипировку для спортивных школ города. Также в его рамках закуплена вакцина для профилактики пневмококковых инфекций среди лиц старше 65 лет.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета по направлению «Программная инженерия» получили гранты на обучение.

Предприятия города получили адресную поддержку повышения производительности труда — по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

Помимо всего остального, семь школ Казани (лицеи №35 и 83, гимназии №6 и 179, школы №16 и 30, кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова) получили оборудование для разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Это произошло благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

С 2025 года в России стартовали новые нацпроекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.