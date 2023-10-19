В Казани на развитие физкультуры и спорта в 2024-2028 годы направят 7,5 млн рублей

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На муниципальную программу развития физической культуры и спорта за период с 2024 по 2028 год в Казани направят 7,5 млн рублей. Постановление опубликовано в новом Сборнике документов и правовых актов.

Среди основных задач указаны привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва города, республики и страны, создание условий для занятий физкультурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, популяризация массового спорта.

На реализацию программы из бюджета Казани выделят 6,5 млн рублей: на каждый год запланировано по 1,3 млн рублей, еще более 1 млн указаны как внебюджетные средства.

Сегодня на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году планируется вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан.