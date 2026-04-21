В Казани на Радоницу организовали специальные автобусы до кладбищ
В Казани на Радоницу организовали специальные автобусы до кладбищ, сообщает пресс-служба МУП ПАТП №2.
Список маршрутов:
№201с: Проспект Победы – Самосыровское кладбище
№202с: Чеховский рынок – Самосыровское кладбище
№204с: ж.м. Дербышки – кладбище в ж.м. Дербышках
№205с: ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище
№206с:КДК им.Ленина – Сухая река
№207с: Самосыровское кладбище – кладбище «Курган»
№208с: Ул.Гаврилова – Сухая река
№210с: Самосыровское кладбище – Мусульманское кладбище
№84: Ул.Халитова – Чебакса (с заездом на Курган)
До Татарского кладбища можно добраться на 31 автобусе, доехав до остановки улица Меховщиков.
Автобусы этих маршрутов также будут организованы на Троицкую родительскую субботу 9 и 30 мая.