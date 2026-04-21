В Казани на Радоницу организовали специальные автобусы до кладбищ, сообщает пресс-служба МУП ПАТП №2.

Список маршрутов:

№201с: Проспект Победы – Самосыровское кладбище

№202с: Чеховский рынок – Самосыровское кладбище

№204с: ж.м. Дербышки – кладбище в ж.м. Дербышках

№205с: ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище

№206с:КДК им.Ленина – Сухая река

№207с: Самосыровское кладбище – кладбище «Курган»

№208с: Ул.Гаврилова – Сухая река

№210с: Самосыровское кладбище – Мусульманское кладбище

№84: Ул.Халитова – Чебакса (с заездом на Курган)

До Татарского кладбища можно добраться на 31 автобусе, доехав до остановки улица Меховщиков.

Автобусы этих маршрутов также будут организованы на Троицкую родительскую субботу 9 и 30 мая.