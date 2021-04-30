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Ру Тат
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30 апреля 2021  16:02

В Казани на пять месяцев ограничен проезд по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова

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До 30 сентября в Казани введено ограничение движения по трем улицам — Белинского, Гагарина и Голубятникова. Соответствующие распоряжения подписаны в исполкоме столицы Татарстана.
По улице Белинского ограничен проезд по участку дороги от улицы Копылова до улицы Челюскина. По Гагарина будет частично перекрыт участок от проспекта Ибрагимова до улицы Ярослава Гашека, а на улице Голубятникова — отрезок от улицы Короленко до Мусина.
Причина временных неудобств — установка ограждений для устройства местного проезда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что до конца июня в Казани ограничен проезд транспорта по улице Сибгата Хакима.

ограничение движения
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