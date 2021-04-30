В Казани на пять месяцев ограничен проезд по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова

До 30 сентября в Казани введено ограничение движения по трем улицам — Белинского, Гагарина и Голубятникова. Соответствующие распоряжения подписаны в исполкоме столицы Татарстана.

По улице Белинского ограничен проезд по участку дороги от улицы Копылова до улицы Челюскина. По Гагарина будет частично перекрыт участок от проспекта Ибрагимова до улицы Ярослава Гашека, а на улице Голубятникова — отрезок от улицы Короленко до Мусина.

Причина временных неудобств — установка ограждений для устройства местного проезда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что до конца июня в Казани ограничен проезд транспорта по улице Сибгата Хакима.