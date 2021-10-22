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Ру Тат
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22 октября 2021  16:05

В Казани в пунктах вакцинации от коронавируса будут работать волонтеры

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К работе в пунктах вакцинации от коронавируса в Казани хотят привлечь волонтеров. Они будут помогать заполнять реестр жителей города, прошедших вакцинацию, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Добровольцы будут трудиться в две смены — с 9 утра и до часа дня, с часа до 5 вечера. Работать нужно каждый день в течение двух недель. 

Волонтерам нужно уметь пользоваться офисными программами ПК. Предусмотрено обучение. К работе допускаются только совершеннолетние, кроме людей старшего возраста.

Записаться можно по телефону +7(842)237-51-51 (Комитет по делам детей и молодежи).

#Коронавирус
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