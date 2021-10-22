В Казани в пунктах вакцинации от коронавируса будут работать волонтеры

К работе в пунктах вакцинации от коронавируса в Казани хотят привлечь волонтеров. Они будут помогать заполнять реестр жителей города, прошедших вакцинацию, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Добровольцы будут трудиться в две смены — с 9 утра и до часа дня, с часа до 5 вечера. Работать нужно каждый день в течение двух недель.

Волонтерам нужно уметь пользоваться офисными программами ПК. Предусмотрено обучение. К работе допускаются только совершеннолетние, кроме людей старшего возраста.

Записаться можно по телефону +7(842)237-51-51 (Комитет по делам детей и молодежи).