В Казани на протяжении месяца продолжаются поиски 17-летнего подростка

В Казани продолжаются поиски 17-летнего Артура Султанова, который пропал 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».

Парень был одет в темно-синюю кофту, коричневую футболку, черные спортивные штаны и серо-черные кроссовки.





Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 ( звонок бесплатный).