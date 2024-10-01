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Происшествия 1 октября 2024 14:52

В Казани на протяжении месяца продолжаются поиски 17-летнего подростка

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В Казани продолжаются поиски 17-летнего Артура Султанова, который пропал 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».

Парень был одет в темно-синюю кофту, коричневую футболку, черные спортивные штаны и серо-черные кроссовки.



Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 ( звонок бесплатный).

#ищут ребенка #пропал человек
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