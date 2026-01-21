В Казани на Проспекте Победы временно ограничат движение транспорта

В Казани на Проспекте Победы вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с работами по устройству приямков и прокладке газопровода. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Для установки строительной техники проезжую часть частично закроют в районе дома №159. Ограничение будет действовать 26 и 27 января 2026 года с 09:00 до 13:00 в направлении движения в сторону улицы Аграрной.

Кроме того, на проезде возле здания №159 на Проспекте Победы будет действовать длительное частичное ограничение движения – с 9:00 26 января до 17:00 12 марта 2026 года.