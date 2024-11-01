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Общество 1 ноября 2024 23:26

В Казани на проспекте Победы появятся временные светофоры

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В Казани на проспекте Победы появятся временные светофоры
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на проспекте Победы установят временные светофоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной появления временных светофоров станет закрытие на реконструкцию надземного пешеходного перехода.

Фото: kzn.ru

Светофоры будут установлены около остановки «Тектоник» в обоих направлениях движения. Тут же будет нанесена соответствующая разметка.

По информации городского Комитета внешнего благоустройства, изменения будут действовать с 4 ноября по 31 декабря.

#светофоры
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