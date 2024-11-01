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В Казани на проспекте Победы появятся временные светофоры
В столице Татарстана на проспекте Победы установят временные светофоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Причиной появления временных светофоров станет закрытие на реконструкцию надземного пешеходного перехода.
Светофоры будут установлены около остановки «Тектоник» в обоих направлениях движения. Тут же будет нанесена соответствующая разметка.
По информации городского Комитета внешнего благоустройства, изменения будут действовать с 4 ноября по 31 декабря.
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