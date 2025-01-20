В Казани на прошлой неделе родилось более 400 малышей, называем топ имен

За минувшую неделю (13-19 января) в столице РТ родилось 470 детей: 236 девочек и 234 мальчика. К слову, это на 127 деток больше, чем появилось на свет за первую декаду января. Самый легкий ребенок весил 1,2 кг, а самый крупный – 4,6 кг.

По данным мэрии города, чаще всего казанцы называли своих деток такими именами, как Сафина, Есения, Арина, Ксения, Асель, Аделина, Сафия, София, Елизавета, Ясмина, Амина, Адель, Карим, Родион, Павел, Булат, Мирослав, Амир, Раян, Марк, Аяз, Тамерлан.

Самыми редкими за тот период времени стали имена Ильгиза, Алита, Наина, Амелина, Назгуль, Линиза, Актавия, Эмина, Залифа, Эсмира, Сальяна, Эмма, Ильман, Айсар, Алимар, Амиран, Малик, Рим, Амаль, Вахит, Эльмир, Сабир, Айхан, Аким.

Также на прошлой неделе в Казани 127 пар зарегистрировали брак.