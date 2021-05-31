В Казани на профучете в ОВД состоят 840 трудных подростков

В Казани профилактическом учете в ОВД находятся 840 подростков. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В Казани с участием врачей-наркологов и правоохранительных органов работают четыре районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. [Сегодня] на профилактическом учете в органах внутренних дел Казани состоят 840 подростков», — сказала Сагитова.

В целях оказания поддержки несовершеннолетним из группы риска в городе продолжается работа по реализации закона РТ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних». В городе работают 447 общественных воспитателей, каждый из которых закреплен за несовершеннолетним.

«Вопросы организации индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, — одни из главных в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Активизирован процесс раннего выявления таких семей», — отметила докладчик.

Сейчас в Казани всего 421 семья находится в социально-опасном положении, в которых проживают 834 ребенка.

Для родителей из этих семей организуется лечение от алкогольной зависимости, оформляются пенсии, соцпособия и оказывается всяческое содействие. Например, этим летом дети из неблагополучных семей получили более тысячи путевок в загородные лагеря.