В Казани обсудят трансформацию городской среды на примере «Сказок о золотых яблоках»

26 мая Институт истории Академии наук РТ (Казань) и Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) проведут первую совместную конференцию «Поиск образа города. Гуманитарные науки в городском искусстве и дизайне среды». Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Сказки о золотых яблоках».

В программу включены лекции, дискуссии экспертов и ведущих специалистов в области социологии, фольклористики, городской среды и культуры, паблик-арта, стрит-арта, антропологии, этнологических исследований и истории.

Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн. Присоединиться к конференции могут все желающие, открыта регистрация.

На встрече спикеры проанализируют опыт взаимодействия науки и актуального пространственного развития. Одной из тем дискуссий станет паблик-арт как способ развития городов.

На примере реализации паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске участники конференции определят, как связать воедино исследование исторической памяти, создание паблик-арта, трансформацию городской среды, просветительскую программу для жителей и туристов.

Руководитель программы «Сказки о золотых яблоках», куратор, основатель Института исследования стрит-арта Полина Еж отметила, что сейчас город становится пространством смыслов, и поэтому, работая над его трансформацией, так важно обращаться к знаниям о человеке, истории, антропологии и фольклору.

«Здорово, что Институт истории Марджани решил внимательно рассмотреть кейс Альметьевска и вместе размышлять над конструированием образа города», — поделилась куратор проекта.

Конференция состоится при участии замруководителя Аппарата Президента РТ, руководителя департамента по вопросам внутренней политики Александра Терентьева, депутата Госсовета РТ VI созыва, заместителя гендиректора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Рустама Мухамадеева.

Фотографии предоставлены пресс-службой проекта «Сказки о золотых яблоках».