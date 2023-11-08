В Казани на пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина

В Казани на пожаре в пятиэтажке на Гудованцева погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером возгорание случилось на четвертом этаже дома №47. Огнеборцы установили, что горят вещи и мебель в квартире на площади 6 квадратных метров, едкий дым распространился по подъезду.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В квартире, где случился пожар, огнеборцы обнаружили тело 59-летнего мужчины.

Пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы, включились в дыхательные аппараты на сжатом воздухе и спасли с помощью масок спасаемого капюшонного типа 11 человек, включая двоих детей с пятого этажа.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.