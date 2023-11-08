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В Казани на пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина
В Казани на пожаре в пятиэтажке на Гудованцева погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером возгорание случилось на четвертом этаже дома №47. Огнеборцы установили, что горят вещи и мебель в квартире на площади 6 квадратных метров, едкий дым распространился по подъезду.
В квартире, где случился пожар, огнеборцы обнаружили тело 59-летнего мужчины.
Пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы, включились в дыхательные аппараты на сжатом воздухе и спасли с помощью масок спасаемого капюшонного типа 11 человек, включая двоих детей с пятого этажа.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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