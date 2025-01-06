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Происшествия 6 января 2025 23:40

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли мужчину

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В девятиэтажке на улице Мавлютова в Казани произошёл пожар в квартире на втором этаже.

Прибывшие пожарные спасли с помощью дыхательной маской и передали медикам для осмотра мужчину.

В квартире на десяти квадратах потушили горевшие вещи и мебель.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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