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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
В девятиэтажке на улице Мавлютова в Казани произошёл пожар в квартире на втором этаже.
Прибывшие пожарные спасли с помощью дыхательной маской и передали медикам для осмотра мужчину.
В квартире на десяти квадратах потушили горевшие вещи и мебель.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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