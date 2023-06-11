В Казани на пожаре в многоэтажке погиб человек

Сегодня в доме на Ямашева в Казани случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в трехкомнатной квартире на седьмом этаже 15-этажного дома.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в горящей квартире мужчину без сознания. Его передали врачам, но они констатировали смерть мужчины.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.