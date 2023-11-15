Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на пожаре в многоэтажке погиб 36-летний мужчина
Сообщение о запахе гари из квартиры по адресу Проспект Победы, 62 поступило сегодня вечером, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на четвертом этаже 14-ти этажного многоквартирного жилого дома ощущается запах гари.
При вскрытии двухкомнатной квартиры в спальной комнате обнаружили тело мужчины без признаков жизни. При дальнейшем осмотре квартиры обнаружен обгоревший диван.
Позднее врачи констатировали смерть 36-летнего мужчины.
Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников