В Казани на пожаре в многоэтажке погиб 36-летний мужчина

Сообщение о запахе гари из квартиры по адресу Проспект Победы, 62 поступило сегодня вечером, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на четвертом этаже 14-ти этажного многоквартирного жилого дома ощущается запах гари.

При вскрытии двухкомнатной квартиры в спальной комнате обнаружили тело мужчины без признаков жизни. При дальнейшем осмотре квартиры обнаружен обгоревший диван.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Позднее врачи констатировали смерть 36-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.