В Казани на пожаре в двухкомнатной квартире погиб мужчина

На пожаре в Казани погиб мужчина

Сегодня в Казани случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в четырехэтажном доме на Актайской улице. Загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В процессе тушения пожарные обнаружили у дивана мужчину, он был без сознания. Его вынесли из квартиры и передали врачам, которые констатировали его смерть после реанимационных мероприятий.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь горения составила 8 квадратных метров. Причину пожара установят специалисты-дознаватели.