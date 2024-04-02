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В Казани на пожаре в двухкомнатной квартире погиб мужчина
На пожаре в Казани погиб мужчина
Сегодня в Казани случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился в четырехэтажном доме на Актайской улице. Загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже.
В процессе тушения пожарные обнаружили у дивана мужчину, он был без сознания. Его вынесли из квартиры и передали врачам, которые констатировали его смерть после реанимационных мероприятий.
Площадь горения составила 8 квадратных метров. Причину пожара установят специалисты-дознаватели.
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