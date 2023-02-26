В Казани на пожаре в дачном доме погиб мужчина и пострадала женщина

В Авиастроительном районе Казани на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар случился накануне вечером в СНТ «КАПО №8». Один из одноэтажных садовых домов охватило пламя на площади 30 квадратных метров.

В результате 44-летняя женщина получила ожог предплечья, госпитализация ей не требовалась.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В процессе рабзора завалов огнеборцы обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара.