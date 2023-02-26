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В Казани на пожаре в дачном доме погиб мужчина и пострадала женщина
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В Авиастроительном районе Казани на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился накануне вечером в СНТ «КАПО №8». Один из одноэтажных садовых домов охватило пламя на площади 30 квадратных метров.
В результате 44-летняя женщина получила ожог предплечья, госпитализация ей не требовалась.
В процессе рабзора завалов огнеборцы обнаружили тело 42-летнего мужчины.
Специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара.
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