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Происшествия 26 февраля 2023 10:57

В Казани на пожаре в дачном доме погиб мужчина и пострадала женщина

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В Авиастроительном районе Казани на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар случился накануне вечером в СНТ «КАПО №8». Один из одноэтажных садовых домов охватило пламя на площади 30 квадратных метров.

В результате 44-летняя женщина получила ожог предплечья, госпитализация ей не требовалась.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В процессе рабзора завалов огнеборцы обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара.

#смертельный пожар #пожар в казани
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