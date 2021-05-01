В Казани на пожаре в частном доме один человек погиб, его личность устанавливают

Сообщение о пожаре на улице Герцена поступило сегодня в 9.22 на номер вызова пожарной охраны 101. На место по первому повышенному рангу вызова прибыли сотрудники ПСЧ №4.

Было установлено, что огонь охватил надворные постройки.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем и уже в 9.36 возгорание было ликвидировано на площади 40 кв. метров. Жертвой пожара стал один человек. Его личность и причины трагедии устанавливаются. Кроме того, пострадал еще один мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.