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Ру Тат
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1 мая 2021  10:04
Полина Шевчук

В Казани на пожаре в частном доме один человек погиб, его личность устанавливают

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Сообщение о пожаре на улице Герцена поступило сегодня в 9.22 на номер вызова пожарной охраны 101. На место по первому повышенному рангу вызова прибыли сотрудники ПСЧ №4.

Было установлено, что огонь охватил надворные постройки.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем и уже в 9.36 возгорание было ликвидировано на площади 40 кв. метров. Жертвой пожара стал один человек. Его личность и причины трагедии устанавливаются. Кроме того, пострадал еще один мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

МЧС РТ сгорел дом сгорел мужчина
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