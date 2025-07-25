В Казани на пожаре из-за загоревшегося удлинителя пострадала пожилая женщина
В Казани в одной из девятиэтажек на улице Академика Павлова произошел пожар.
Горели вещи и мебель в спальне двухкомнатной квартиры на первом этаже. Прибывшие пожарные потушили возгорание на трех квадратах.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 50 жителей дома эвакуировались самостоятельно, в том числе трое — из горящей квартиры.
68-летняя женщина отравилась продуктами горения и самостоятельно обратилась к медикам скорой помощи.
Выяснилось, что пожар произошел из-за загоревшегося удлинителя.