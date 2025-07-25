news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 июля 2025 08:33

В Казани на пожаре из-за загоревшегося удлинителя пострадала пожилая женщина

Читайте нас в
Телеграм
В Казани на пожаре из-за загоревшегося удлинителя пострадала пожилая женщина
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани в одной из девятиэтажек на улице Академика Павлова произошел пожар.

Горели вещи и мебель в спальне двухкомнатной квартиры на первом этаже. Прибывшие пожарные потушили возгорание на трех квадратах.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 50 жителей дома эвакуировались самостоятельно, в том числе трое — из горящей квартиры.

68-летняя женщина отравилась продуктами горения и самостоятельно обратилась к медикам скорой помощи.

Выяснилось, что пожар произошел из-за загоревшегося удлинителя.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

24 июля 2025
Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

24 июля 2025