В Казани на пожаре из-за загоревшегося удлинителя пострадала пожилая женщина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани в одной из девятиэтажек на улице Академика Павлова произошел пожар.

Горели вещи и мебель в спальне двухкомнатной квартиры на первом этаже. Прибывшие пожарные потушили возгорание на трех квадратах.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 50 жителей дома эвакуировались самостоятельно, в том числе трое — из горящей квартиры.

68-летняя женщина отравилась продуктами горения и самостоятельно обратилась к медикам скорой помощи.

Выяснилось, что пожар произошел из-за загоревшегося удлинителя.