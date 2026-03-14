В Казани на пожаре из-за непотушенной сигареты спасли двоих человек

В Казани на пожаре спасли двоих человек.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, предположительно, из-за непотушенной сигареты в доме на улице Фрунзе загорелись мебель и вещи. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек.

Прибывшие пожарные определили, что площадь возгорания составила 8 квадратных метров, а также что в горящем здании остались два человека. Женщину спасли с помощью маски, а затем госпитализировали с тяжелым отравлением продуктами горения. В больницу с ожогами первой и второй степени попал также и 24-летний молодой человек.

Во избежание пожара в МЧС призвали не оставлять электроприборы без присмотра, курить только в специально оборудованных местах, а также объяснить детям опасность игры с огнем.