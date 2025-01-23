В Казани на пожаре из-за непотушенной сигареты погибла женщина

В Казани на улице Сафиуллина произошёл пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 38 человек.

Пожарные из горящей квартиры при помощи маски спасаемого спасли 63-летнего мужчину.

Пожарные нашли тело 54-летней женщины. Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, на шести квадратах горел диван.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.