В Казани на пожаре из-за непотушенной сигареты погибла женщина
В Казани на улице Сафиуллина произошёл пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 38 человек.
Пожарные из горящей квартиры при помощи маски спасаемого спасли 63-летнего мужчину.
Пожарные нашли тело 54-летней женщины. Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, на шести квадратах горел диван.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.