В Казани на Подлужной появится гостиница, а на Нариманова - многофункциональный комплекс

В Казани одобрили 7 проектов нового строительства в границах города. Их обсудили на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает комитет РТ по охране ОКН.

Так, на улице Нариманова хотят возвести многофункциональный комплекс. На улице Подлужная появится гостиница в три этажа и с выходом на парк «Урам».

Помимо этого власти одобрили проекты офисного здания на ул. Яхина, жилого комплекса по улице Гладилова, двухэтажного ИЖС по улице Сайдашева, а также план реконструкции жилого дома по улице Архангельская.

Еще была одобрена концепция развития территории улиц Межлаука – Нариманова.

фото: комитет РТ по охране ОКН