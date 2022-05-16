В Казани на пляж озера Комсомольское завезут песок, в парке Победы отремонтируют подлодку

В преддверии летнего сезона в парках и скверах Казани пройдут ремонтные работы. Об этом на деловом понедельнике сообщила и. о. руководителя Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«На этот летний сезон нами запланированы такие ремонтные работы, как организация дренажной системы у подводной лодки в парке Победы, ремонт элементов спортивных площадок в парках «Континент» и «Сосновая роща», замена покрытия на футбольном поле в парке по ул. Мира, а также ремонт фонтанов в парке «Крылья советов», — отметила докладчик.

Также спикер сообщила, что сначала мая в шести общественных пространствах заработали фонтаны, а до конца мая будет запущен самый большой фонтан на озере Нижний Кабан.

Помимо этого, до открытия пляжного сезона на городской пляж озера Комсомольское в Дербышках будет завезен новый чистый песок.

Докладчик призвала горожан соблюдать чистоту в парках. «Весной в парке Черное озеро установили dog-боксы. Просим владельцев собак использовать их для соблюдения чистоты в парках. В ближайшее время обновим щепу на всех площадках для выгула собак», — рассказала Айгуль Латыпова.

Также на набережной Казанки в этом году организован раздельный сбор мусора: урны для дуального сбора установлены на участках от здания Национальной библиотеки до моста «Миллениум» и от Кировской дамбы до Казанского Кремля.

«Таким образом раздельный сбор отходов внедрен на трех наших территориях: набережная Казанки, Горкинско-Ометьевский лес и парк им. Урицкого», — уточнила докладчик.