На площадке КФУ в Казани прошли курсы по тактической медицине

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета прошли двухдневные курсы по тактической медицине. В них приняли участие около 30 представителей промышленных предприятий Республики Татарстан, а также доктор биологических наук, советник председателя ОГО ФСО «Динамо РТ», член Общественной палаты РТ Ольга Павлова и председатель Союза «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева.

«В реалиях сегодняшнего дня каждый человек должен владеть навыками тактической медицины — не только военнослужащий. В одной из моих командировок в Лисичанск и Рубежное, когда мы ехали вместе с детьми, я подумала, не дай бог, наш транспорт попадет под ракетный обстрел или атаку дрона, одна медсестра, которая нас сопровождает, просто физически не сможет оказать медицинскую помощь сразу всем. Время, в течение которого необходимо оказать первую помощь раненным, чтобы спасти их жизнь, крайне мало. Счет идет буквально на минуты», — обратилась к участникам на открытии курсов Ольга Павлова.

Также она отметила, что, кроме военных действий и техногенных катастроф, знания тактической медицины необходимы и в повседневных жизненных ситуациях, когда людям требуется первая помощь до приезда медиков.

«Есть статистика, что 60% раненных умирает только по тому, что им не оказали вовремя первую медицинскую помощь. Мы очень благодарны организаторам мероприятия. Впечатляет подбор лекторов и очень хорошая организация», — отметила Ольга Павлова.

В рамках шестнадцатичасовых курсов участники получили теоретические и практические занятия по основам оказания первой помощи, в том числе и подручными средствами. Также инструкторы объяснили последовательность действий в условиях боестолкновений, техногенных катастроф и чрезвычайных ситуациях.

«Это базовый курс. Участников познакомили с методами тактической медицины. С транспортировкой пострадавших, оказанием первой помощи при огнестрельных и минно-взрывных травмах. Статистика говорит о том, что к сожалению, только 35% гражданского населения уверено в своих умениях оказания первой медицинской помощи. Из этого числа, по факту, только 25% психологически готовы приступить в случае необходимости к оказанию помощи и только 8% правильно ее окажут», — отметил заместитель председателя Татарстанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи», инструктор Учебного центра тактической медицины Александр Кардашов.

Курсы были организованы Союзом «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» совместно с КФУ и Учебным центром тактической медицины. Программу курса разрабатывал и читал директор московского Учебного центра тактической медицины Артем Катулин.