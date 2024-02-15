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Происшествия 15 февраля 2024 09:08

В Казани на пешеходном переходе водитель сбил 15-летнего подростка

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На Завойского в Казани водитель сбил подростка на пешеходном переходе, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напротив дома №12 водитель Škoda совершил наезд на 15-летнего парня, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате парень получил различные травмы. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

#сбили подростка
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