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В Казани на пешеходном переходе водитель сбил 15-летнего подростка
На Завойского в Казани водитель сбил подростка на пешеходном переходе, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Напротив дома №12 водитель Škoda совершил наезд на 15-летнего парня, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате парень получил различные травмы. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.
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