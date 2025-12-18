В Казани на первый этап реконструкции Дворца им. Алиша направили 368 млн рублей

На первый этап реконструкции Дворца детского творчества им. А. Алиша в Казани было выделено 368 млн рублей. Об этом в ходе пресс-тура по объекту культурного наследия журналистам сообщила начальник отдела сохранения объектов культурного наследия Комитета РТ Эльза Бабушева.

«368 млн выделили на первый этап работ. Мы разделили их на противоаварийные и ремонтно-реставрационные. Противоаварийные работы – это усиление грунтов основания и фундамента, инъецирование, гидроизоляция всех наружных стен по периметру цоколя внутри и снаружи», – пояснила она.

По ее словам, также была полностью заменена кровля, усилены стропильные конструкции и восстановлен исторический фасад здания. Вопрос о финансировании и сроках второго этапа, который включает внутреннее обустройство помещений, будет решаться в 2026 году.

«Самые большие повреждения были конструктивными. Были трещины, намокание на углах из-за неправильных ремонтов кровли. Требовалось усиление фундаментов. Конструктивные проблемы решаются: трещины проинъецированы, усиление выполнено, гидроизоляция выполняется», – добавила архитектор Института развития города Казани Анна Хамзина.

На данный момент с внешней стороны здание покрыто строительной пленкой, фасады пока не облицованы. Внутри же только предстоит заняться отделкой и восстановлением убранства.