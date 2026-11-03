В Казани на Павлова встали трамваи из-за ДТП с «ГАЗелью»
ДТП с участием автомобиля «ГАЗель» произошо сегодня утром в Казани на улице Академика Павлова. Из-за аварии грузовик встал на трамвайных путях.
Как рассказали «Татар-информу» в Метроэлектротрансе, по вышеуказанной причине остановились трамваи, курсирующие по маршруту № 8. В Госавтоинспекции Казани агентству сообщили, что на место ДТП выехал экипаж.
Подробности происшествия уточняются.
UPD: в ГАИ агентству сообщили, что пострадавших в ДТП нет. В Метроэлектротрансе добавили, что движение восстановлено.