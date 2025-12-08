В Казани на Парковой молодая пара отравилась газом в квартире многоэтажки

Накануне вечером экстренная медицинская помощь потребовалась жителям одного из домов на улице Парковой в Казани. В ГКБ №7 госпитализировали 22-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, которые отравились газом.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, при обследовании квартиры после ЧП установлено, что при закрытых окнах нет тяги в дымоходе. Пострадавшие пользовались газовым проточным водонагревателем при закрытых окнах.

Квартира отключена от газоснабжения с установкой заглушки.

Инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющей компании и газовой службы.

«Напомним, при пользовании проточным водонагревателем нужно открывать окна — это необходимо для обеспечения постоянного притока свежего воздуха и предотвращения отравления угарным газом», – напомнили в ведомстве.