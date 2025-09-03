В Казани на озере Средний Кабан установили систему мониторинга качества воды

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На озере Средний Кабан в столице Татарстана установили комплекс мониторинга водных ресурсов «Акваториум», который способен в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры качества воды. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Система, отметили в ведомстве, является полностью отечественной разработкой. Ее разместили около Федерального спортивно-тренировочного центра гребных видов спорта (принадлежит Поволжскому университету физической культуры, спорта и туризма).

Комплекс непрерывно измеряет и передает пять основных показателей: водородный показатель (pH), температуру, окислительно-восстановительный потенциал, удельную электрическую проводимость и мутность воды.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Внешне «Акваториум» представляет собой буй с солнечными панелями, что делает его энергетически независимым и экологичным. Среди значимых достоинств платформы – автономность работы без частого обслуживания, модульная конструкция и возможность удаленной передачи данных. Она предназначена для мониторинга рек, озер и водохранилищ, что позволяет оперативно контролировать качество воды и своевременно выявлять загрязнения.

«По заказу Министерства экологии РТ в этом году мы в пилотном режиме установили это оборудование в Татарстане. Платформа работает на отечественном программном обеспечении и передает все данные в автоматическом режиме в центральный пункт для детального анализа параметров», – отметил генеральный директор разработавшей инновационную систему компании NAECO Алексей Булыгин.

Установка системы соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие»: мониторинг и оздоровление водной среды относятся к числу ключевых задач федерального проекта «Вода России».

Запуск комплекса станет важным этапом в наблюдении за состоянием водных объектов Татарстана и позволит в дальнейшем получить новые данные об экосистеме Куйбышевского водохранилища, добавили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.