Общество 21 февраля 2026 15:52

В Казани на озере Кабан прошла «QR-охота» с использованием нейросетей

На набережной озера Кабан сегодня состоялось финальное мероприятие зимнего фестиваля «Нейро-снег фест» – интерактивный квест «QR-охота: секреты озера Кабан». Организатором выступил казанский кампус «Школы 21» (проект Сбера) при поддержке выпускников и их стартапа «Без виз».

Мероприятие стартовало в 13:00 на набережной озера Кабан. По данным организаторов, на участие зарегистрировались 116 человек. Игрокам предстояло пройти маршрут из нескольких точек, выполняя задания на знание татарского фольклора, исторических легенд и применение цифровых навыков.

Как пояснила комьюнити-менеджер «Школы 21» Кристина Витковская, формат квеста объединил современные технологии и местную историю.

«Мы связали игру с легендами озера Кабан, так как кампус «Школы 21» находится рядом с ним, а само озеро – точка притяжения горожан. Участники ищут точки вдоль набережной, выполняют задания. Например, нужно с помощью нейросети оживить фотографию, превратив участников в Сююмбике и Ивана Грозного, или перевести текст с татарского языка. В финале игроки собирают из фрагментов единую легенду», – рассказала Витковская.

В программу квеста вошли исторические ребусы, цифровые вызовы с элементами кодинга и командные испытания. Победителей определяли по скорости прохождения, однако, как отметили организаторы, задания также оценивались на креативность.

Руководитель отдела по работе с участниками «Школы 21» Кирилл Попов отметил востребованность формата у разных возрастных групп.

«Идея провести квест именно здесь возникла потому, что кампус стоит на набережной. В рамках популяризации татарской культуры это логично: озеро Кабан опоясано легендами, говорят, в нем живет Зилант, охраняющий город. Тема искусственного интеллекта и сохранения национальной идентичности сегодня интересна и взрослым, и детям. Вне зависимости от возраста люди хотят знать свои корни», – прокомментировал Попов.

По итогам игры были определены четыре команды-победителя, показавшие наилучшее время. Призерам вручили подарки: термокружки, перчатки для использования сенсорных экранов и стикерпаки.

Мероприятие стало частью зимнего «Курше феста» – конкурса, инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым, а также проекта «Зима в Татарстане», объединяющего события на открытом воздухе в единую афишу республики.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

