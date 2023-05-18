В Казани на озере Кабан открылся первый в Татарстане орнитологический маршрут

Сегодня в столице Татарстана стартовал эколого-просветительский проект «Орнитологический маршрут на набережной озера Кабан». На прибрежной территории будет создана первая орнитологическая тропа, где жители смогут изучать обитающих здесь водоплавающих и летающих птиц.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В открытии маршрута приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, секретарь Татарстанского отделения Союза охраны птиц России София Хохлачева и учащиеся городских школ.

Вдоль набережной будут установлены информационные стенды о птицах, специальные бинокли для наблюдения за пернатыми. Предусмотрен аудиогид. Кроме того, у водоема появится аппарат для подкормки. Маршрут включает пять видовых точек, откуда можно наблюдать за жителями озера.

«В программе по благоустройству столицы мы уделили огромное внимание организации зеленого, экологического каркаса города. Озеро Кабан является одним из самых основных и сложных его элементов, поскольку вокруг большая техногенная нагрузка: и жилье, и предприятия, и автотранспортные средства. На озере мы смогли не только благоустроить набережную, но и уделить внимание экологическому воспитанию», — заявил глава города.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Маршрут, по словам мэра, будет на простых и понятных примерах объяснять, как кормить птиц и как не повредить их размножению.

Метшин отметил, что сейчас у озера растут 12,5 тыс. деревьев и кустарников. Именно в них и гнездятся пернатые обитатели Кабана.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

У озера обитают около 20 видов птиц, рассказала София Хохлачева. Самые распространенные виды, которых горожане могут увидеть на воде, — это водоплавающая чайка, кряква, лысуха и чомга. Также здесь встречаются и птицы, занесенные в Красную книгу, — например, камышница.

«Кабан — одна из крупнейших озерных систем Татарстана. В перспективе предполагается, что люди, которые узнают о фауне озера, могут погрузиться подробнее в эту тему. И тем самым мы сможем помочь птицам, которые исчезают или находятся под угрозой исчезновения», — добавила она.

Хохлачева уверена, что благодаря такому подходу люди поймут, кто обитает на озере Кабан, и в результате у них сформируется бережное отношение к птицам и другим животным.