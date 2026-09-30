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Видео
Сборная России обыграла Иран в Казани со счетом 2:0
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Видео
«Календарь Победы» презентовали в Казани
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Фоторепортаж
Товарищеский матч по футболу между сборными России и Ирана состоялся в Казани
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Хорошему танцору поле не мешает: как Головин стал джокером Карпина против ИранаЧудо-гол Головина, новая форма и аншлаг на стадионе: Карпин в Казани снова победил
Спустя пять лет сборная России по футболу прилетела в Казань и опять победила - в товарищеском матче повержен Иран. Гости - участники чемпионата мира этого года, поэтому для подопечных Карпина было важно показать всю свою силу. Что из этого получилось и кто стал главным героем встречи - в материале «ТИ-Спорта».
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Премьера «Битвы моторов» в Казани: Из Петербурга в МонакоЮра Борисов и Иван Янковский представили в Казани фильм «Битва моторов»
В казанском кинотеатре прошел первый предпремьерный показ «Битвы моторов» — нового фильма с Юрой Борисовым и Иваном Янковским от продюсера фильмов «Пророк. История Александра Пушкина» и «Волшебник изумрудного города».
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Займы и отсрочки: как продавцам маркетплейсов получить помощь после атаки БПЛАВ Татарстане одобрили первый льготный микрозаем для продавца Wildberries, чей бизнес пострадал от атак
Продавцы, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на склады маркетплейсов, могут получить отсрочку по налогам и льготные займы. Какая еще помощь доступна предпринимателям в Татарстане и как ее получить – в материале «Татар-информа».
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День профсоюзов Республики Татарстан отметили в Набережных ЧелнахНа Дне профсоюзов Татарстана в Набережных Челнах собрались более 200 профсоюзных активистов
Праздничные мероприятия ко Дню профсоюзов Татарстана и форуму «Инвестиции в безопасность работников — фундамент будущего» прошли в санатории «Жемчужина» в Набережных Челнах. На них собрались более 200 профсоюзных активистов, представители министерств и ведомств республики, руководители отраслевых профсоюзов, гости из Узбекистана, Белоруссии и ПФО.
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«Давай инвестируем!»: АИР поможет промпаркам Татарстана найти новых резидентовКак инвесторам из Китая, Индии и России подбирали площадки на первой встрече с представителями промпарков Татарстана
Одних льгот уже недостаточно, чтобы привлечь новое производство: промпаркам нужно учитывать конкретные запросы бизнеса. В АИР Татарстана опробовали новый формат работы, который должен помочь повысить загрузку площадок. Что показала первая встреча и как этот подход планируют развивать – в материале «Татар-информа».
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Планирование личного бюджета: полезные привычки и инструменты от эксперта АТБ
Умение управлять личными финансами в эпоху цифровизации — такой же важный навык, как здоровый образ жизни. О том, как планировать бюджет и контролировать расходы, рассказывает директор департамента розничных продаж и сети «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) Наталья Камышанская.
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Выплаты, медицина и новые знания: как поддерживают пенсионеров в ТатарстанеВ республике насчитывается более 1,1 млн пенсионеров, а каждый четвертый житель старше трудоспособного возраста
Пожилых татарстанцев обучают новым профессиям и работе со смартфоном, доставляют из сел на диспансеризацию и помогают тем, кто нуждается в постоянном уходе. Как устроена поддержка старшего поколения в республике – в материале «Татар-информа» к декаде пожилых людей.
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Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября. Куда обращаться при проблемах?
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Охрана судов, выдворение иностранцев: о работе силового блока судебных приставов
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Приключения Карпина в Казани и упрек Головина: сборная готовится к игре с Ираном
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Добыча, но не только: Татарстан – в группе самых финансово устойчивых регионов
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О людях, ценностях и будущем Татарстана: пять главных акцентов послания Раиса
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Выплаты, медицина и новые знания: как поддерживают пенсионеров в ТатарстанеВ республике насчитывается более 1,1 млн пенсионеров, а каждый четвертый житель старше трудоспособного возраста
Пожилых татарстанцев обучают новым профессиям и работе со смартфоном, доставляют из сел на диспансеризацию и помогают тем, кто нуждается в постоянном уходе. Как устроена поддержка старшего поколения в республике – в материале «Татар-информа» к декаде пожилых людей.
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