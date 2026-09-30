Выплаты, медицина и новые знания: как поддерживают пенсионеров в Татарстане

В республике насчитывается более 1,1 млн пенсионеров, а каждый четвертый житель старше трудоспособного возраста

Пожилых татарстанцев обучают новым профессиям и работе со смартфоном, доставляют из сел на диспансеризацию и помогают тем, кто нуждается в постоянном уходе. Как устроена поддержка старшего поколения в республике – в материале «Татар-информа» к декаде пожилых людей.