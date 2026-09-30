Новость отсутствует
news_header_top
Руc Тат
16+
in_feed_pos_0
08:31 Минобороны РФ: Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА
08:29 Для матча Россия – Иран в Казани РФС подготовил протоколы на татарском
Татарстан в Госдуме нового созыва будут представлять 13 депутатов
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
08:22 В Самарской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
08:11 Минниханов: Мы продолжаем поддерживать Лисичанск и Рубежное
07:23 В аэропортах РТ сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
07:12 В Татарстане отменена угроза атаки беспилотников
07:00 Ежемесячная выплата из маткапитала: кто может получать в Татарстане
07:00 Абдулганиев поздравил татарстанцев с Днем воссоединения с новыми регионами
06:02 В городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
06:00 В Татарстане 30 сентября ожидается до +20 градусов
05:17 Юрист Леонов: работодатель не вправе самовольно назначать отпуск сотрудникам
04:21 Аналитик Зыков рассказал, как распознать созданное ИИ видео мошенников
03:14 Психотерапевт объяснил, что хронические болезни могут вызывать депрессию
02:25 Эксперт Чихринова посоветовала дачникам установить датчик угарного газа
01:32 Американист объяснил, почему Трамп может смягчить санкции против РФ
00:47 Юрист Южалин: сотрудник не вправе самовольно выбирать время обеда
23:52 Эксперт Бондарь рассказал, за какие осенние работы на даче можно получить штраф
22:44 В Актанышском районе Татарстана нашли средневековое селище XI–XII веков
22:33 Батраков рассказал, за кого будет болеть в борьбе за «Золотой мяч»
22:27 Вахания: «Если бы на ЧМ играли вместо Ирана, было бы три ничьи минимум»
22:20 Валерий Карпин: «Все получилось, спасибо болельщикам - не сидели как в театре»
22:05 Умяров подвел итог победы над Ираном
22:02 Тренер Ирана Амир Галеной: «Очень благодарны, уровень организации напомнил ЧМ»
21:57 Президент Туркменистана вручит автомобиль победительнице «Татар кызы – 2026»
21:22 Минниханов поздравил сборную России с победой в матче с Ираном
21:02 Сборная России обыграла Иран в Казани
20:41 Автоэксперт Ладушкин: уставшего водителя нельзя отстранить от управления
20:11 В РФ вступил в силу запрет на вывоз более 1 млн рублей наличными
19:48 Житель Краснодара получил 18 лет колонии за финансирование ВСУ
19:47 Стоимость оформления испанской визы для россиян выросла на 20,4%
19:20 В Елабуге впервые пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Моя Цветаева»
19:06 Экипаж упавшего в Амурской области самолета отводил борт от жилых домов
18:46 Матвиенко поздравила Абдулганиева с избранием Председателем Госсовета РТ
18:38 Нонна Гришаева и Сергей Чонишвили станут хедлайнерами «Глаголицы» в Казани
18:33 Жительницу РФ поймали при попытке вывезти 5 экзотических ящериц в Белоруссию
18:12 Практика, наука и технологии: как в КГАСУ готовят специалистов мирового уровня
18:06 Жительница Казани стала лауреатом премии конкурса «Миссис планета Евразия»
17:46 В Чувашии на подростка завели дело за участие в террористической организации
17:36 Пожарные потушили пожар в многоэтажке в Дербышках
17:27 Премию имени Завойского вручили в Казани академику РАН Александру Смирнову
17:17 Лапин назначен и.о. заместителя Премьер-министра Татарстана
16:59 Около тысячи школьников Казани побывали на уроках биологии на экотропах СИБУРа
16:39 ESTEO V27: Когда дороги Казани – не преграда, а приглашение
16:30 Пожилого водителя из Казани будут судить за смертельное ДТП с пешеходом
16:19 В Амурской области 6 человек погибли при крушении военного самолета
16:18 Пострадавшим селлерам Ozon из РТ будут доступны региональные меры поддержки
16:15 Аналитики назвали самых эффективных в борьбе с мошенниками мобильных операторов
16:12 Александр Сладковский рассказал о подготовке ГАСО РТ к 60-летнему юбилею
16:06 В РТ одобрили первый льготный займ для пострадавшего селлера Wildberries
Ещё новости
in_feed_pos_0
18:34 Гимназия №189 «Заман» вошла в шорт-лист премии «Россия – мои горизонты»
18:07 На «Бирже ЦТС» для закупок в дорожной отрасли зарегистрировались 189 организаций
16:54 В Татарстане обсудят ключевые проблемы и пути развития халяль-индустрии
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
16:43 В аэропорту Казани провели учения по ликвидации авиационного происшествия
16:41 Александр Сладковский о ГАСО РТ: «Оркестр для меня – не коллектив, а семья»
15:00 Олег Морозов заявил о 85 законопроектах ЕР на осеннюю сессию Госдумы
14:08 Песошин обсудил снижение отключений света на 26% в Казани на совете директоров
13:28 «Как одна большая семья»: Ахметов проводил Шайдуллина после 15 лет службы
13:12 В Татарстане отремонтирован участок дороги Актаныш – Муслюмово длиной 1,3 км
13:00 В Татарстане требуют замены более 40% сетей водоотведения и теплоснабжения
12:56 Татарстан на модернизацию ЖКХ из федерального бюджета получит 720 млн рублей
12:43 В РТ запустили первый в России ИИ-сервис для инспекторов контрольных органов
12:07 Азнакаевский район лидирует по голосованию за подключение сел к интернету
11:49 В сфере коммунальной инфраструктуры РТ утверждено 77 инвестиционных программ
10:58 Специалисты Татарстана выявили нарушения в пробах рапсового масла
10:45 В Бугульме состоялась очередная отправка мужчин на военную службу по контракту
10:17 Каждый четвертый житель Нижнекамского района – пенсионер
09:38 В Нижнекамском районе ко Дню пожилых проведут более 150 мероприятий
09:31 В РТ объявлен дополнительный отбор по программе «Земский работник культуры»
23:33 Фильм «Я приду» показали в казанской спецшколе, где велись съемки
22:49 В Казани откроется выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти»
21:14 На железнодорожной станции Бурундуки в РТ открыли новый пассажирский павильон
18:30 На спортивных объектах в Татарстане установят государственный флаг республики
15:59 В Татарстане избрали десять мировых судей
14:16 На фестивале Synesthesia Lab казанцам покажут новые формы академической музыки
14:02 Инвесторы могут взять льготный кредит на восстановление ОКН
13:58 Камалтынов отметил опыт Абдулганиева в управлении республиканскими проектами
13:57 Более 170 ветеранов СВО соревновались в плавании на «Кубке Героев» в Татарстане
13:11 Студотряды Татарстана привезли победы со Всероссийского слета подростков в Уфе
09:43 В субботнике на берегу озера Изумрудное приняли участие 500 татарстанцев
09:31 Сыновья – опора матери: история Натальи Лоос из Слободы Архангельской
08:50 На «Бирже ЦТС» объем сделок в дорожной отрасли превысил 7,8 млрд рублей
16:14 Активисты МГЕР поздравили воспитателей одного из детсадов Казани
07:30 В Казани пройдет день бесплатной юридической помощи для пожилых людей
20:12 В Каму выпустили тысячи мальков стерляди
18:50 Песошин принял участие в заселении дома по программе соципотеки в Нижнекамске
16:17 В Казани обсудили подготовку дошкольников к школе
11:34 В Татарстане завершается капремонт соцобъектов и многоквартирных домов
23:50 Единороссы посетили обновленную библиотеку в Авиастроительном районе Казани
22:58 Сборная Татарстана по следж-хоккею выступила на детском турнире ПФО
14:49 Татарстанцев пригласили на всероссийский конгресс по развитию территорий
14:25 Бугульма стала первым городом Татарстана, где появился продюсер города
13:04 Татарстанцы получили консультации по вопросам дошкольного образования
12:51 В Татарстане по нацпроекту отремонтирован мост через Секинесь длиной 27 метров
11:00 Медведев: «Единая Россия» достигла поставленных на выборах целей
09:45 Марат Ахметов вручил удостоверение депутата Госсовета Фариду Абдулганиеву
09:44 Госавтоинспекция Казани проводит рейды во время Всероссийской недели БДД
08:02 Три представителя Татарстана вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ
00:10 Татарстан – в лидерах заявочной кампании «Знание.Премии»
18:16 В Казани выбрали лучших знатоков ПДД среди студентов республики
Ещё новости
Ещё публикации
ТАТАР-ИНФОРМ СПОРТ ❯
Хорошему танцору поле не мешает: как Головин стал джокером Карпина против Ирана

Хорошему танцору поле не мешает: как Головин стал джокером Карпина против Ирана

30 сентября 2026
Минниханов поздравил сборную России с победой в матче с Ираном

Минниханов поздравил сборную России с победой в матче с Ираном

30 сентября 2026
Приключения Карпина в Казани и упрек Головина: сборная готовится к игре с Ираном

Приключения Карпина в Казани и упрек Головина: сборная готовится к игре с Ираном

30 сентября 2026
В январе в Татарстане пройдет шахматный турнир, посвященный Минтимеру Шаймиеву

В январе в Татарстане пройдет шахматный турнир, посвященный Минтимеру Шаймиеву

30 сентября 2026
#полезная информация ❯
Ежемесячная выплата из маткапитала: кто может получать в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кто может получать в Татарстане

30 сентября 2026

Юрист Леонов: работодатель не вправе самовольно назначать отпуск сотрудникам

30 сентября 2026

Аналитик Зыков рассказал, как распознать созданное ИИ видео мошенников

30 сентября 2026
Фоторепортажи ❯
Товарищеский матч по футболу между сборными России и Ирана состоялся в Казани

Товарищеский матч по футболу между сборными России и Ирана состоялся в Казани

30 сентября 2026 157 фото
Ректор КГАСУ провел пресс-тур для республиканских СМИ

Ректор КГАСУ провел пресс-тур для республиканских СМИ

29 сентября 2026 45 фото
В Казани открылась выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти»

В Казани открылась выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти»

29 сентября 2026 39 фото
В Казани прошла пресс-конференция с участниками сборной России по футболу

В Казани прошла пресс-конференция с участниками сборной России по футболу

28 сентября 2026 42 фото
Спецпроекты ❯
ВИДЕО ❯
Сборная России обыграла Иран в Казани со счетом 2:0

Сборная России обыграла Иран в Казани со счетом 2:0

30 сентября 2026
«Календарь Победы» презентовали в Казани

«Календарь Победы» презентовали в Казани

29 сентября 2026
Национальная сборная России по футболу в Казани

Национальная сборная России по футболу в Казани

28 сентября 2026
Раис Татарстана обратился с посланием Госсовету республики

Раис Татарстана обратился с посланием Госсовету республики

28 сентября 2026
Правила Тутберидзе, слезы Валиевой и побег Хейса из «Ак Барса» - Спорт без прикрас

Правила Тутберидзе, слезы Валиевой и побег Хейса из «Ак Барса» - Спорт без прикрас

27 сентября 2026
Зачем нужно совершать дополнительные намазы?

Зачем нужно совершать дополнительные намазы?

27 сентября 2026
Республиканская ярмарка «Город мастеров» в Казани

Республиканская ярмарка «Город мастеров» в Казани

26 сентября 2026
«Традиции на тарелке»: мордовский пирог умаринь пряка

«Традиции на тарелке»: мордовский пирог умаринь пряка

26 сентября 2026
Нота Лаврова в ООН, выборы в Госдуму РФ, страх Зеленского и санкции «ТАТМЕДИА» - Акценты недели

Нота Лаврова в ООН, выборы в Госдуму РФ, страх Зеленского и санкции «ТАТМЕДИА» - Акценты недели

26 сентября 2026
Международная выставка коммерческих автомобилей «Comtrans» впервые проходит в Казани

Международная выставка коммерческих автомобилей «Comtrans» впервые проходит в Казани

24 сентября 2026