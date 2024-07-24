В Казани на овощебазе полицейские обнаружили 23 мигранта-нелегала

В Республике Татарстан прошла крупномасштабная межведомственная операция, направленная на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. В рейдах приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции, отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана, УФСБ России по региону, а также бойцы Росгвардии.

Основными целями операции стали выявление нелегальных мигрантов, пресечение незаконной трудовой деятельности иностранцев и профилактика правонарушений среди этой категории лиц.

В процессе проверок были обнаружены многочисленные нарушения. На овощной базе в Казани выявлено 23 мигранта-нарушителя, а на стройплощадке жилого комплекса в Нижнекамске обнаружено 9 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность.

По итогам рейдов составлено 37 протоколов об административных правонарушениях по различным статьям, включая нарушение режима пребывания, незаконное осуществление трудовой деятельности и уклонение от исполнения административного наказания.

Судебные органы Татарстана приняли решения о выдворении части нарушителей. Приволжский районный суд Казани постановил принудительно выдворить 8 иностранных граждан, а Нижнекамский районный суд обязал 6 нарушителей самостоятельно покинуть территорию России.