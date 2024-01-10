В Казани на отбор вторсырья направят более 182,3 млн рублей

На отбор вторичных материальных ресурсов на сортировочной станции, расположенной на улице Васильченко в Казани, направят более 182,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ООО «УК «ПЖКХ». В перечень услуг входят отбор вторсырья на оборудовании и площадках комплекса по переработке отходов (речь про «МПС – 1», расположенный по адресу: Казань, Васильченко, №6), чистка и влажная уборка оборудования комплекса, перемещение отобранного вторсырья, отбор неликвида, вторсырья на приемной площадке и пр.

Согласно документам, договор будет действовать с момента заключения и до 31 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 25 января 2024-го.