В Казани на одну ночь полностью перекроют улицу Тэцевская

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана в ночь с субботы на воскресенье полностью закроют для движения транспорта улицу Тэцевская. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Участок от улицы Хлебозаводская до улицы Гудованцева будет оставаться перекрытым с 20.00 13 декабря до 8.00 14 декабря. Причиной временных неудобств станет проведение ремонтных работ.

Ограничение затронет автобусные маршруты №29 и 62. Из них на время исключат остановки по улице Тэцевская: «Ул. Белинского», «Совхоз Тепличный», «Ул. Хлебозаводская», «Вертолетный завод», «Водоканал» и «Ул. Тэцевская».

Для работников Казанского вертолетного завода и всех желающих в период перекрытия улицы Тэцевская будет организован подвоз двумя автобусами-шаттлами по маршрутам:

– «Ул. Гудованцева» – «Вертолетный завод»,

– станция метро «Авиастроительная» – «Ул. Хлебозаводская».

Движение транспорта будет восстановлено после 8 часов утра 14 декабря.

Карты: t.me/transportkazan.