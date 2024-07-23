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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на одном из домов начали размещать «проекционные приветы»
В Вахитовском районе столицы РТ на одном из домов, расположенных на улице Татарстан, начали размещать «проекционные приветы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.
«Впереди тысячи счастливых моментов со мной. Твоя Казань», — гласит проецируемая на стену здания надпись.
«Давайте вместе провожать волшебные закаты и наслаждаться наравне как солнечными днями, так и свежими летними вечерами», — предложили в связи с этим в мэрии и уточнили, что напоминания на улице Татарстан будут обновляться.
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