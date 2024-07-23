В Казани на одном из домов начали размещать «проекционные приветы»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Вахитовском районе столицы РТ на одном из домов, расположенных на улице Татарстан, начали размещать «проекционные приветы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

«Впереди тысячи счастливых моментов со мной. Твоя Казань», — гласит проецируемая на стену здания надпись.

«Давайте вместе провожать волшебные закаты и наслаждаться наравне как солнечными днями, так и свежими летними вечерами», — предложили в связи с этим в мэрии и уточнили, что напоминания на улице Татарстан будут обновляться.