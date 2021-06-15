На обеспечение безопасности школ и соцучреждений Казани требуется 1,3 млрд рублей

В Казани для обеспечения безопасности школ необходимо выделить 1,3 млрд рублей. Об этом на совещании в мэрии столицы Татарстана рассказал директор городского Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.

«В связи с недавно произошедшими трагическими событиями в гимназии №175 департамент совместно с учреждениями и коллегами из профильных ведомств проанализировал потребность учреждений соцсферы в обеспечении общественной безопасности и антитеррористической защищенности. На сегодня общая потребность финансирования для устранения замечаний составляет порядка 1 млрд 308 млн рублей», — сообщил докладчик.

При поддержке властей республики работы по организации безопасности в соцучреждениях планируют начать уже в этом году.

«Что касается безопасности, то мы провели большую работу по выявлению узких мест — не только в школах, но и во всех объектах социально-культурной сферы. В Казани 801 объект требует организации охраны», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

К 1 сентября в Казани планируют провести ревизию всех муниципальных учреждений, где отсутствуют или не работают тревожные кнопки, не функционируют системы оповещения, не работают или отсутствуют замки на дверях.

«Мы надеемся, что республиканский бюджет примет определенные решения и будут вливания бюджетных средств в безопасность школ и социально-культурных объектов. <...> Суммы в 1 млрд 308 млн рублей, о которой говорит докладчик, в бюджете Казани нет, а безопасность организовывать нужно», — подытожил глава города.